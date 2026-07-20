Kınalıada açıklarında sürüklenen şişme bot kurtarıldı
Marmara Denizi'nde Kınalıada açıklarında sürüklenen 4 kişilik şişme bot, Kıyı Emniyet ekipleri tarafından kurtarılarak Bostancı'da emniyete alındı.
Marmara Denizi'nde, Kınalıada açıklarında sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan şişme bot kurtarıldı.
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kınalıada açıklarında sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulanan 5 metre boyundaki şişme botun, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenerek Bostancı'da emniyete alındığı bildirildi.
Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı