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Kınalıada açıklarında sürüklenen şişme bot kurtarıldı

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Marmara Denizi'nde Kınalıada açıklarında sürüklenen 4 kişilik şişme bot, Kıyı Emniyet ekipleri tarafından kurtarılarak Bostancı'da emniyete alındı.

Marmara Denizi'nde, Kınalıada açıklarında sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan şişme bot kurtarıldı.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kınalıada açıklarında sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulanan 5 metre boyundaki şişme botun, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenerek Bostancı'da emniyete alındığı bildirildi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı
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