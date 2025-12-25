Haberler

Adalar'daki kavgada CHP'li meclis üyesi bıçaklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kınalıada'da bir tartışma sırasında CHP'li Adalar Meclis Üyesi Ahmet Tanay Garip sırtından bıçaklandı. Garip, olay sonrası hastaneye kaldırılırken, tartışmanın, yerel seçimlerde yaşanan bir husumet nedeniyle çıktığı belirlendi.

Adalar ilçesinde bulunan Kınalıada'da çıkan tartışmada bıçaklanan CHP'li Adalar Meclis Üyesi Ahmet Tanay Garip hastaneye kaldırıldı.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ SIRTINDAN BIÇAKLANDI

İskele Caddesi'nde, Adalar CHP Meclis Üyesi Ahmet Tanay Garip (34) ile aynı partiden daha önce meclis üyesi adayı olduğu öğrenilen Turan Y. (44) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sırtından bıçaklanan Garip yaralandı.

KAVGANIN NEDENİ YEREL SEÇİMLERDEN KALMA HUSUMET

Garip, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Turan Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kavganın geçen yerel seçimlerde yaşanan husumet nedeniyle yaşandığı tespit edildi.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
500 bin sosyal konut projesinde ilk kura tarihi belli oldu

Milyonlarca kişinin beklediği müjdeyi verdi! Kura tarihi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si filtrenin ayarını kaçırdı

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si filtrenin ayarını kaçırdı
Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
İrfan Can Eğribayat'a bomba talip

İrfan Can'a bomba talip
Serbest bırakılan Sadettin Saran kulüp binasında! Önce güldü sonra kendini tutamadı

İlk görüntü geldi: Saran önce güldü sonra kendini tutamadı