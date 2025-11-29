Haberler

Kınalıada Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Güncelleme:
Kınalıada önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen 16 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı. İçinde 4 kişi bulunan tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye botuyla Kalamış Marina'ya güvenle yanaştırıldı.

Kınalıada önlerinde sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kınalıada önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 16 metre boyundaki teknenin, KEGM-3 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Kalamış Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
