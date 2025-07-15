Kınalıada Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kınalıada önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 18 metre boyundaki teknenin, KEGM-3 can kurtarma botu ile yedeklenerek Kınalıada'ya emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.