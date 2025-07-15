Kınalıada Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Kınalıada Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
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Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 18 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kınalıada önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 18 metre boyundaki teknenin, KEGM-3 can kurtarma botu ile yedeklenerek Kınalıada'ya emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel
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