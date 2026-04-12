Haberler

Erzurum Oltu'da 350 kınalı keklik halkalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Oltu ilçesinde, kınalı kekliklerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla 350 keklik halkalandı. Çalışma, kekliklerin yaşam alanları ve göç alışkanlıklarını anlamayı hedefliyor.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde kınalı keklik popülasyonunun sürdürülebilirliğini sağlamak ve tür sayısını belirlemek amacıyla geniş çaplı bir envanter çalışması gerçekleştirildi. 350 kekliğin halkalandığı çalışma, doğadaki kekliklerin yaşam alanlarını ve göç alışkanlıklarını ortaya koymayı hedefledi.

Yaklaşık 65 kişiden oluşan Gaziantep ve Elazığ Keklik Severler Derneği üyelerinin katıldığı araştırmada, halkalama yöntemi kullanılarak yaklaşık 350 kınalı keklik işaretlendi. Bu sayede türlerin hareketleri ve popülasyon dinamiklerinin daha sağlıklı şekilde takip edilmesi amaçlandı.

Arazi çalışmalarında ekipler, kendi yetiştirdikleri evcil keklikleri kafeslerle çalılık alanlara bırakarak doğal ortamdaki keklikleri bölgeye çekti. Tuzaklarla yakalanan keklikler, tür ve yaş tespitlerinin ardından numaralı plastik halkalar takılarak yeniden doğaya salındı.

Çalışmaya katılan Gaziantep Keklik Severler Derneği Başkan Yardımcısı Rüstem Arı, keklik yetiştiriciliğinin köklü bir gelenek olduğunu vurgulayarak, doğada yapılan envanter çalışmalarının bu geleneğin bir parçası olduğunu ifade etti. Arı, yakalanan kekliklerin yaş, tür ve ötüş özelliklerine göre sınıflandırıldığını, ardından halkalanarak yeniden doğaya bırakıldığını belirtti. Bir hafta süren çalışmalar boyunca, avlağa açık sahalarda keklik türleri ve ötüş çeşitlilikleri detaylı şekilde incelendi. Elde edilen veriler, bölgedeki keklik popülasyonunun korunması ve sürdürülebilir yönetimi açısından önemli katkılar sunacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

