Kına gecesinde av tüfeği patlaması: 3 kişi yaralandı

Samsun'un Asarcık ilçesinde bir kına gecesinde av tüfeğinin patlaması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı. Olayın ardından bir kişi gözaltına alındı.

SAMSUN'un Asarcık ilçesinde bir kına geçesinde tutukluk yapan av tüfeğinin ateş alması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı. Bir kişi gözaltına alındı.

Olay dün akşam Samsun'un Asarcık ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Arifcan O. (28) katıldığı kına gecesinde av tüfeği ile havaya ateş etmek istedi. Bu sırada tüfek tutukluk yaptı. Tüfekle uğraştığı sırada içerisindeki ses fişeğinin patlaması sonucu Osman O. (35), Ufuk K. (27) ve Ergin H. (12) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Asarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından şüpheli Arifcan O. jandarma tarafından gözaltına alındı.