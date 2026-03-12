Haberler

Kimse beklemiyordu! Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı

Kimse beklemiyordu! Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı
Güncelleme:
Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından benzine 3 lira, motorine 4 lira 58 kuruş indirim geldi. "Eşel mobil sistemi" nedeniyle pompa fiyatlarına indirim, benzinde 75 kuruş, motorinde 1 lira 15 kuruş olarak yansıdı.

  • 12 Mart Perşembe gününden itibaren benzine 3 lira, motorine 4 lira 58 kuruşluk indirim uygulanmaya başlandı.
  • Benzindeki 3 liralık indirimin 75 kuruşu, motorindeki 4 lira 58 kuruşluk indirimin 1 lira 15 kuruşu pompa fiyatına yansıdı.
  • 12 Mart 2026'da İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 60.39 TL, motorin 64.16 TL, LPG 30.49 TL fiyatındaydı.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. 12 Mart Perşembe gününden itibaren benzine 3 lira, motorine ise 4 lira 58 kuruşluk indirim uygulanmaya başlandı. Ancak eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin tamamı pompa fiyatlarına yansımadı. 

AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM

Yapılan düzenlemeye göre benzindeki 3 liralık indirimin yalnızca 75 kuruşu pompa fiyatına yansırken, motorindeki 4 lira 58 kuruşluk indirimin pompadaki karşılığı 1 lira 15 kuruş oldu. Kalan tutar ise vergi ayarlamalarıyla dengelendi.

PETROL FİYATLARI JEOPOLİTİK GERİLİMLERİN ETKİSİNDE

Küresel petrol fiyatları, 28 Şubat’ta başlayan ve etkisi devam eden ABD/İsrail ile İran arasındaki savaşın yarattığı jeopolitik riskler nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. Uluslararası piyasalardaki bu hareketlilik, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynuyor.

HÜKÜMET FİYAT ARTIŞLARINI VERGİYLE DENGELİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 5 Mart’ta yaptığı açıklamada akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışların yaklaşık yüzde 75’inin vergi düzenlemeleriyle karşılandığını ifade etmişti. Türkiye’de uygulanan eşel mobil sistemiyle akaryakıt fiyatlarının tüketiciye daha sınırlı yansıtılması hedefleniyor.

12 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin : 60.39 TL

Motorin : 64.16 TL

LPG : 30.49 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin : 60.23 TL

Motorin : 64.00 TL

LPG : 29.89 TL

ANKARA

Benzin : 61.35 TL

Motorinı : 65.27 TL

LPG : 30.37 TL

İZMİR

Benzin : 61.63 TL

Motorin : 65.55 TL

LPG : 30.29 TL

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Eşel-mobil sisteminde, akaryakıtta uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru nedeniyle yapılan fiyat artışları, Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) karşılanıyor. Buna bağlı KDV’den de vazgeçiliyor. Örneğin zammın 10 lira olması halinde bu tutarın sadece 2,5 lirası piyasa fiyatına yansıyacak. Geri kalan 7,5 liraysa vergiden karşılanıyor. Aynı şekilde akaryakıta gelen indirimler de eşel mobil sistemi ile ÖTV'den düşülüyor. 

Çağla Taşcı
