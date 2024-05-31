Üye Girişi
Haberler

Kim Jong-un, kısa menzilli füzelerin tatbikatını izledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 600 milimetre kısa menzilli çok namlulu roketatar sistemlerinin tatbikatını izledi. Tatbikatta Japon Denizi'ne 18 kısa menzilli balistik füze fırlatıldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, 600 milimetre kısa menzilli çok namlulu roketatar sistemlerinin tatbikatını izlediği bildirildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Kim'in denetlediği dünkü tatbikatta, Japon Denizi (Doğu Deniz) yönünde 365 kilometre uzaktaki bir ada hedefine 18 kısa menzilli balistik füze fırlatıldığı belirtildi.

Haberde, 600 milimetre kısa menzilli çok namlulu roketatar sistemlerinin kullanıldığı tatbikatın, " Kuzey Kore'nin rakiplerinin kışkırtmalarının nasıl sonuçlanacağını göstermek için bir fırsat olduğu" ifade edildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından dün yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, Japon Denizi (Doğu Deniz) yönüne 10 kısa menzilli balistik füze fırlattığı belirtilmişti.

Açıklamada, füzelerin düşmesinin ardından hasar bilgisi gelmediği ve gelişmelerin ABD ve Japonya'ya iletildiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Japon Denizi Kuzey Kore Güvenlik Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Ersan Şen'den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep

Ersan Şen'den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep

 Özgür Özel: CHP'yi iktidar yapamazsam istifa edeceğim

Özgür Özel: CHP'yi iktidar yapamazsam istifa edeceğim

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bakmadan Geçme

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı takımlar! Mourinho hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 31 Mayıs Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 31 Mayıs Salı yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? Gaddar 20. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Kızılcık Şerbeti 66. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Yalı Çapkını 73. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İsmail Kartal Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Fenerbahçe'den açıklama geldi Arka Sokaklar 678. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Kara Ağaç Destanı 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! FETÖ büyü olayı ne? Fetullah Gülen'e büyü mü yapıldı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1-2 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! Fetullah Gülen kaçırıldı mı? FETÖ nerede? Patatesteki 'solanin' tehlikesi! Solanin zehirlenmesi nasıl olur? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi!
Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak 'büyü' iddiası

Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak "büyü" iddiası
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title