Haberler

Kilis Yeşilay Şubesi 3 ödüle layık görüldü

Kilis Yeşilay Şubesi 3 ödüle layık görüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis Yeşilay Şubesi, danışan ve gönüllü sayısı ile dergi aboneliğinde en yüksek artış göstererek ödüle layık bulundu. Şube Başkanı Osman Ertuğrul Sağlam, bu başarının ekip çalışmasıyla elde edildiğini belirtti.

Kilis Yeşilay Şubesi, 3 ayrı kategoride gösterdiği başarı dolayısıyla ödüle layık görüldü.

Kilis Yeşilay, 2025 yılı en yüksek danışan ve gönüllü sayı artışı, ekim ayı en yüksek gönüllü sayısı ile dergi aboneliğinde en yüksek sayı kategorilerinde ödül kazandı.

Kilis Yeşilay Şube Başkanı Osman Ertuğrul Sağlam, elde edilen başarının ekip çalışmasının bir sonucu olduğunu belirterek, ödüllerde emeği geçen tüm personel ve gönüllülere teşekkür etti.

Sağlam, 2026 yılında Yeşilay'ın çalışmalarını artırarak sürdüreceğini ifade ederek, bağımlılıkla mücadele ve bağımlılığı önleme amacıyla birçok projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
Bergüzar Korel'e sevişme sahnesini sordular, verdiği cevap da sahne kadar olay

Bergüzar Korel'e malum sahneyi sordular, yanıtı bomba
Ünlü CEO kazandı, vatandaş kaybetti

Ünlü CEO kazandı, vatandaş kaybetti
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi

DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı

Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı