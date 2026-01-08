Kilis Yeşilay Şubesi 3 ödüle layık görüldü

Kilis Yeşilay Şubesi, 3 ayrı kategoride gösterdiği başarı dolayısıyla ödüle layık görüldü.

Kilis Yeşilay, 2025 yılı en yüksek danışan ve gönüllü sayı artışı, ekim ayı en yüksek gönüllü sayısı ile dergi aboneliğinde en yüksek sayı kategorilerinde ödül kazandı.

Kilis Yeşilay Şube Başkanı Osman Ertuğrul Sağlam, elde edilen başarının ekip çalışmasının bir sonucu olduğunu belirterek, ödüllerde emeği geçen tüm personel ve gönüllülere teşekkür etti.

Sağlam, 2026 yılında Yeşilay'ın çalışmalarını artırarak sürdüreceğini ifade ederek, bağımlılıkla mücadele ve bağımlılığı önleme amacıyla birçok projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti.