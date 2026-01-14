Haberler

Kilis Valisi Ömer Kalaylı'nın vefat eden babasının cenazesi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi

Kilis Valisi Ömer Kalaylı'nın vefat eden babasının cenazesi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta düzenlenen cenaze töreni ile Kilis Valisi Ömer Kalaylı'nın vefat eden babası Halil Kalaylı toprağa verildi. Törene birçok yetkili katıldı.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı'nın vefat eden babasının cenazesi, Kahramanmaraş'ta defnedildi.

Kalaylı'nın rahatsızlığı nedeniyle dün hayatını kaybeden babası Halil Kalaylı'nın için Abdulhamithan Camisi'nde tören düzenlendi.

Kalaylı'nın naaşı, İl Müftüsü Abdurrahman Kotan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kale Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kalaylı'nın yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile AK Parti İl Başkanı Burak Gül ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
Kadın hakimi bacağından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı

Kadın hakimi odasında vuran savcı için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi

Tehditlerin ardından düğmeye bastılar! Radara saniye saniye yansıdı
Mourinho'nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...

Evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Bu otelde ayda 3 kere...
Kerem Demirbay'ın Eyüpspor macerası sona erdi

Eyüpspor macerası sona erdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi

Tehditlerin ardından düğmeye bastılar! Radara saniye saniye yansıdı
Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt

Trump gece yarısı tehdit savurdu, Pekin yönetiminden yanıt gecikmedi
Evli kadının mesajı olay oldu: Kocamı aldatmadım ama çocuk ondan değil

Evli kadının mesajı olay oldu: Kocamı aldatmadım ama çocuk ondan değil