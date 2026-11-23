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Kilis'teki bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Kilis Valiliği, 2026 yılında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameraları tarafından kaydedilen görüntülerini paylaştı.

Paylaşımda, yol ve kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen, motosiklet sürücülerinin kask kullanmadığı bazı kazalara ilişkin görüntülere yer verildi.

Görüntülerde, Öncüpınar Mahallesi'nde bir otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişinin yere savrulması ve yine aynı kavşakta motosiklet ile tırın çarpışması yer aldı.

Cumhuriyet Caddesi'nde ve Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Abdullah Gül Bulvarı'nda otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazalar görüntülere yansıdı.

Kilis Valiliği, görüntüleri "Bir kask, bir hayatı kurtarabilir. Bir aileyi acıdan koruyabilir. Bir geleceği yaşatabilir. Unutmayalım, evde bizi bekleyenler var. Bir kask, bir hayat, bir gelecek. Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi." mesajıyla paylaştı.

Kaynak: AA