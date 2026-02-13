Haberler

Kilis merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

Kilis merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 9 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 9'u tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız silah, cep telefonları ve SIM kartlar ele geçirildi.

Kilis merkezli 3 ilde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü koordinesinde, 7258 Sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, 17 şüphelinin yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kilis, Adana ve Gaziantep'te 18 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Çalışmalarda, 17 şüpheli suç unsurlarıyla birlikte yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 23 cep telefonu, tablet, 20 SIM kart, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, 4'ü savcılıkça serbest bırakılırken 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğlunun evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aylar sonra kaldırıldı

Oğlunun evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aylar sonra kaldırıldı
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti

Dev bankada deprem! Mesajlar ifşa olunca koltuğu bırakıp kaçtı
Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı

Temizlik sırasında doktorların odasında bulundu! Polis hemen el koydu
Oğlunun evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aylar sonra kaldırıldı

Oğlunun evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aylar sonra kaldırıldı
Didem Ceran, yüz estetiği sonrası 19 gündür banyo yapmadığını açıkladı

19 gündür banyo yapmamış, o anları paylaştı
Ünlü isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekküre gitti: Merak etmeyin

Erdoğan'a teşekküre gidip bir de fotoğraf paylaştı: Merak etmeyin