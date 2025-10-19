Kilis'te Yaralı Kerkenez Kuşu Koruma Altına Alındı
Kilis'te yaralı olarak bulunan kerkenez kuşu, jandarma ekipleri tarafından koruma altına alındı. Kuş, tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacak.
Kilis'te yaralı olarak bulunan kerkenez kuşu jandarma ekiplerince koruma altına alındı.
H.Ç. isimli vatandaş Polateli İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak Belenözü köyü yakınlarında, hayvanlarını otlattığı esnada yaralı bir kerkenez kuşu bulduğunu bildirdi.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, köye giderek kuşu aldı.
Yaralı kuş, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Koruma altına alınan kuş, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel