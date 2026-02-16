Haberler

Kilis'te uyuşturucu operasyonu; 7 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve ekipman ele geçirildi.

KİLİS'te polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 10 bin 803 uyuşturucu hap, 700 gram skunk, 7 gram metamfetamin, 1,58 gr esrar, hassas terazi ve telsiz ele geçirildi. Malzemelere ek koyan ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Feti Yıldız'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak

Öcalan'a umut hakkıyla ilgili MHP'den çok kritik mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek

Dünya bu darbe planını konuşuyor! Türkiye detayı epey ses getirecek
Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi deprem

Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi deprem
Mourinho maç öncesi eski takımına övgüler yağdırdı: Real Madrid yaralı bir kral

Maç öncesi eski takımına övgüler yağdırdı: Yaralı bir kral gibiler
TikTok yayını facia ile bitti

TikTok yayını facia ile bitti
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek

Dünya bu darbe planını konuşuyor! Türkiye detayı epey ses getirecek
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Yarın akşam ortalık alev alacak