Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyonda 516 sentetik hap, 45 gram sentetik uyuşturucu ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 516 sentetik hap, 45 gram sentetik uyuşturucu ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla, 5'i ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
