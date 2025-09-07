Kilis'te Tüm Öğrencilere Ücretsiz Mavi Kırlangıç Dergisi

Kilis'te 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında tüm öğrenciler, Yeşilay'ın Mavi Kırlangıç Dergisi ile ücretsiz buluşacak.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Kilis Valisi Tahir Şahin'in girişimleriyle kentteki tüm okullar, Yeşilay'ın çocuklara yönelik yayını olan Mavi Kırlangıç Dergisi'ne ücretsiz abone yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, derginin Ocak 1969'da "Öğrenci ve Çocuk Gazetesi Mavi Kırlangıç" adıyla yayın hayatına başladığını belirterek, ilk 60 sayının gazete formatında haftalık yayımlandığını, ardından ise aylık ve kapsamlı bir dergiye dönüştüğünü aktardı.

Mavi Kırlangıç'ın Kilis'te örnek bir uygulama olarak tüm Türkiye'ye ilham vereceğine inandığını vurgulayan Dinç, şunları kaydetti:

"Kilis'te tüm okulların Mavi Kırlangıç'a abone olması, çocuklarımızın bu değerli dergiyle buluşmasını sağlayacak. Yarım asrı aşkın süredir çocuklara sağlıklı, üretken ve bilinçli bir yaşamın kapılarını açan Mavi Kırlangıç'ın Kilis'te örnek bir uygulama olarak tüm Türkiye'ye ilham vereceğine inanıyorum."