Kilis'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kilis-Hatay kara yolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

KİLİS'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Kilis- Hatay kara yolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. H.Ş.'nin kullandığı 79 AAS 412 plakalı otomobil ile M.M.Y'nin kullandığı 31 AJK 557 ile hafifi ticari araç çarpıştı. Kazayı görenelr durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde hafif ticari araç sürücüsü M.M.Y. ile E.Y ve S.Y.'nin yaralandığını belirledi. Yaralılar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

