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Kilis'te Sulama Kanalına Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Kilis'te Sulama Kanalına Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
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Kilis'in Musabeyli ilçesinde, bahçesini sularken dengesini kaybedip sulama kanalına düşen 51 yaşındaki İsminur Doğan, yaşamını yitirdi. Olay sonrası yapılan müdahalelerde hayatını kaybettiği belirlendi.

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde, sulama kanalına düşen İsminur Doğan (51), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınında bahçesini sularken dengesini kaybedip sulama kanalına düşen İsminur Doğan, durumu fark eden yakınları tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Doğan'ın cansız bedeni, otopsi için Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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