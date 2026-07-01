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Kilis'te suç örgütüne yönelik operasyonda 9 zanlı tutuklandı

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Kilis'te suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kilis'te suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçunu işledikleri tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin 16 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
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