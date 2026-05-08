Haberler

Kilis'te sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te yapılan 'Sağlık İçin Hareket Et Günü' etkinlikleri kapsamında sağlık için hareketli yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, katılımcılara sağlıklı yaşam için günlük yürüyüş yapmanın önemini vurguladı.

Kilis'te "Sağlık İçin Hareket Et Günü" etkinlikleri kapsamında sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam yürüyüşü yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Cumhuriyet Caddesi'nde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, sağlık için sporu önerdiklerini belirtti.

Günlük 10 bin adım tavsiyesinde bulunan Söylemez, "Sağlıklı yaşam için her gün yarım saat yürüyüş yapılması gerek. Gençlerimizi de bu konuda bilinçlendirmek amacıyla bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Tüm vatandaşlarımızı spor yapmaya davet ediyoruz." dedi.

Yürüyüşe, Kilis Vali Yardımcısı Okan Dağlı, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?

Türkiye'de "hantavirüs" vakası var mı? Bakanlıktan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiranur'un cinayet sanığına müebbet hapis, 2 arkadaşına tahliye

Başından vurulan genç kızın cinayetinde sanıklar için karar verildi
Yeni sezonun ilk bombası! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor

Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
3 yıl içerisinde bambaşka biri oldu

3 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Savaş sürerken yürek burkan görüntü

Halk diken üstünde! Böyle gizlendiler
Hiranur'un cinayet sanığına müebbet hapis, 2 arkadaşına tahliye

Başından vurulan genç kızın cinayetinde sanıklar için karar verildi
Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti

Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti
33 yaş küçük eşinin Nuri Alço'ya söyledikleri olay oldu: Kölenim ben senin

33 yaş küçük karısının Nuri Alço'ya söyledikleri olay oldu