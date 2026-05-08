Kilis'te sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı
Kilis'te yapılan 'Sağlık İçin Hareket Et Günü' etkinlikleri kapsamında sağlık için hareketli yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, katılımcılara sağlıklı yaşam için günlük yürüyüş yapmanın önemini vurguladı.
Kilis'te "Sağlık İçin Hareket Et Günü" etkinlikleri kapsamında sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam yürüyüşü yapıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Cumhuriyet Caddesi'nde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.
İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, sağlık için sporu önerdiklerini belirtti.
Günlük 10 bin adım tavsiyesinde bulunan Söylemez, "Sağlıklı yaşam için her gün yarım saat yürüyüş yapılması gerek. Gençlerimizi de bu konuda bilinçlendirmek amacıyla bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Tüm vatandaşlarımızı spor yapmaya davet ediyoruz." dedi.
Yürüyüşe, Kilis Vali Yardımcısı Okan Dağlı, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.