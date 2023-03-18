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KİLİS'TE SAĞANAK VE DOLU ETKİLİ OLDU

Güncel Haberler

KİLİS'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar beyaza büründü, araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

KİLİS'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar beyaza büründü, araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Kilis'te akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, dolu ise yine bazı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, araç sürücüleri ise dolu ve sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tragger Kilis Güncel Haberler

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