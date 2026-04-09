Kilis'te "Polis Haftası" kapsamında şehitler için mevlit okutuldu

Kilis'te 'Polis Haftası' kapsamında şehitler için mevlit okutuldu
Kilis İl Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Hacı Mehmet Kazancıoğlu Camisi'nde öğle namazı öncesinde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.

Programın ardından vatandaşlara, lokum, şeker ve gül suyu ikram edildi.

Programa, Vali Yardımcısı Hamza Özbilgi, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun ile polisler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
