Park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Kilis'te meydana gelen kazada park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu kritiktir.

KİLİS'TE park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Mehmet Abdi Bulut Mahallesi'nde meydana geldi. L.J.'nin kullandığı 34 KU 7871 plakalı otomobil, park halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 26 AFH 895 plakalı TIR'a çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü ile yanında bulunan J.Y.'nin yaralandığını belirledi.

Yaralılar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan J.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

