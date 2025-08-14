Kilis'te Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Kilis'te meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

KİLİS'te, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesinde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 06 ELT 392 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle A.K.'nin kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan E.A.C. yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
