Kilis'te Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

KİLİS'te, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesinde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 06 ELT 392 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle A.K.'nin kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan E.A.C. yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)