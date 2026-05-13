Kilis'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Kilis'te bir otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerine intikal etti.
Y.E.Y'nin kullandığı 27 AOE 821 plakalı otomobil, Polateli ilçesi Yeşilpınar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan B.Y, M.A.Y, Z.Y, ve S.K. sağlık ekiplerince Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan