Kilis'te Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
Kilis'te M.D. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Kazada sürücü ve eşi yaralandı.
Kilis'te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
M.D. idaresindeki 79 AAV 753 plakalı otomobil, Kilis-Hatay kara yolunun 5'inci kilometresinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Takla atan otomobil refüje devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan eşi R.D'yi ayakta muayene etti.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel