Haberler

Kilis'te Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Kilis'te Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te M.D. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Kazada sürücü ve eşi yaralandı.

Kilis'te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

M.D. idaresindeki 79 AAV 753 plakalı otomobil, Kilis-Hatay kara yolunun 5'inci kilometresinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Takla atan otomobil refüje devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan eşi R.D'yi ayakta muayene etti.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
Serdar Öktem suikastında 6 gözaltı

İstanbul'un göbeğindeki suikasta ilişkin çok sayıda gözaltı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dikkat çeken 'Daltonlar' iddiası! Emniyet, Serdar Öktem için aylar önce koruma kararı vermiş

Emniyet, Serdar Öktem için aylar önce harekete geçmiş
Bursa'da durum vahim: Barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

3 milyon kişinin yaşadığı büyükşehrimizde durum vahim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.