Kilis'te Öğrencilerden Anlamlı Koreografi
Kilis'te Hasan Sünnüoğlu İlkokulu öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında '09.05' ve '1938' yazılı koreografiler oluşturdu. Öğrenciler, el ele vererek yuvarlak saat figürü oluşturdu ve büyük beğeni topladı.
Kilis'te ilkokul öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla "09.05" ve "1938" yazılı koreografiler oluşturdu.
Hasan Sünnüoğlu İlkokulu öğrencileri okul bahçesinde el ele vererek yuvarlak saat figürü oluşturdu.
Öğrenciler, oluşturdukları saatin içinde bedenleriyle "09: 05"i gösterirken, alt kısmında ise "1938" koreografisi sergiledi.
Büyük beğeni alan koreografi, öğrenci ve veliler tarafından ilgiyle izlendi.
Program kapsamında çeşitli şiirler okundu.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel