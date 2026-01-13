Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

KİLİS'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü M.S.A. ile arkasındaki H.E.A. yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şıh Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. S.U.'nun kullandığı 06 LYJ 37 plakalı otomobil ile M.S.A.'nın kullandığı 79 MA 5667 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.S.A. ile arkasındaki H.E.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.