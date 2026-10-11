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Kilis'te motosiklet sürücüsü kazada öldü, hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alındı

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Kilis'te motosiklet sürücüsü kazada öldü, hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alındı
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Kilis-Hatay kara yolunun 25. kilometresinde hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan sürücü yaşamını yitirirken, hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Kilis'te hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

A.Ç. (60) idaresindeki 34 EG 0179 plakalı hafif ticari araç, Kilis-Hatay kara yolunun 25. kilometresinde Mustafa C'nin (51) kullandığı 79 ACG 382 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa C., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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