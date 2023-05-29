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Kilis'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kilis'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Kilis'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kilis'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Enes Ş. (16) yönetimindeki 79 AAZ 100 plakalı motosiklet, Necmettin Erbakan Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde Büşra G.Ü. (30) kontrolündeki 01 ACA 553 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde sokağa dönen otomobille motosikletin çarpıştığı ve motosiklet sürücüsünün yere düştüğü görülüyor.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Kilis Güncel Haberler

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