Kilis'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

KİLİS'te otomobil ile çarpışan motosiklette bulunan Meral Özyağlı hayatını kaybetti, eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Söğütlüdere mesire alanı yakınlarında meydana geldi. Mustafa Ç. yönetimindeki 34 PD 9839 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle Bayram Özyağcılar idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan Meral Özyağcılar hayatını kaybederken, sürücü eşi Bayram ile çocukları Sakine ve Emir Özyağcılar yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, otomobil sürücüsü Mustafa Ç ise gözaltına alındı.