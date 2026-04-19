Motosikletin bebek arabasına çarptığı kaza kamerada; 2 yaralı

Kilis'te meydana gelen kazada motosiklet, bebek arabasına çarptı. 1 yaşındaki R.G. ve babası F.G. ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde meydana geldi. E.Ö. idaresindeki 79 DE 714 plakalı motosiklet yaya geçidinde baba F.G. ile bebek arabasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bebek arabasında bulunan R.G. ile baba F.G. ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı baba ile bebek, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran, ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılmayı reddetti

İran'dan savaşı yeniden başlatacak karar! Resti çektiler
