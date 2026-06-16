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Kilis'te trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletlilere 138 bin 500 lira ceza kesildi

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Kilis-Hatay Karayolu'nda motosikletleriyle akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye atan 9 sürücüye toplam 138 bin 500 lira ceza kesildi, bir motosiklet 60 gün trafikten men edildi.

Kilis'te trafikte motosikletle akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücülerine 138 bin 500 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kilis-Hatay Karayolu üzerinde seyir halindeki motosiklet sürücülerinin, seyir halindeyken motosikletin üzerine yatarak akrobatik hareketler yaptığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yakalanan 9 sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 138 bin 500 lira ceza kesildi.

Motosikletlerden biri 60 gün trafikten men edilirken sürücünün belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
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