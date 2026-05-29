Kilis'te minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Kilis-Hatay karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
O.K. idaresindeki 31 H 3018 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kilis-Hatay karayolu Dorucak Köyü mevkiinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki G.K. ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan