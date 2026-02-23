Haberler

Kilis'te mezarlıkta saklanan 3 bin 679 uyuşturucu hap ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te bir mezarlıkta yapılan aramalarda, 3 bin 679 sentetik hap ile 935 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyet güçleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kilis'te mezarlıkta 3 bin 679 sentetik hap ile 935 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Asri Mezarlıkta uyuşturucu maddenin bulunduğu ihbarı üzerine ekiplerce yapılan aramalarda mezarların aralarına saklanan 3 bin 679 sentetik hap ile 935 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli veya şüphelilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı

Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti

Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
Türkiye'nin konuştuğu çocuk gürültüsü dehşetinde yeni gelişme! Bakan Gürlek olaya el attı

Türkiye'nin konuştuğu dehşete Bakan Gürlek el attı!
Başı kapalı, göbeği açık fotoğraf paylaşan Zeynep Bastık'a tepki var

Baş kapalı, göbek açık! İnfial yaratan fotoğraf
Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız

Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var

Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var