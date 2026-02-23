Kilis'te mezarlıkta saklanan 3 bin 679 uyuşturucu hap ele geçirildi

Kilis'te mezarlıkta 3 bin 679 sentetik hap ile 935 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Asri Mezarlıkta uyuşturucu maddenin bulunduğu ihbarı üzerine ekiplerce yapılan aramalarda mezarların aralarına saklanan 3 bin 679 sentetik hap ile 935 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli veya şüphelilerin tespiti için çalışma başlatıldı.