Kilis'te metruk binada yangın
KİLİS'te metruk bir binada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
KİLİS'te metruk bir binada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Şıhlar Mahallesi'ndeki metruk binada çıktı. Binadan yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa söndürdü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
(Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı