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Kilis'te Mera Yangını Çıktı

Kilis'te Mera Yangını Çıktı

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KİLİS'in Polateli ilçesinde mera yangını çıktı.

KİLİS'in Polateli ilçesinde mera yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, akşam saatlerinde Polateli ilçesine bağlı Yeşilpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleye bağlı meradan yükselen alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangına; İl Orman İşletme Müdürlüğü, köylüler, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra helikopterle de havadan müdahale ediliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Güncel

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