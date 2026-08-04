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Kilis'te Kaybolan 50 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu

Kilis'te Kaybolan 50 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu
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Kilis'in Çerçili köyünde hayvancılıkla uğraşan R.Y'ye ait 50 küçükbaş hayvan kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazide yaptıkları arama sonucu hayvanları bularak sahibine teslim etti.

Kilis'te kaybolan 50 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

Merkeze bağlı Çerçili köyünde hayvancılıkla uğraşan R.Y, küçükbaş hayvanlarının kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı.

Yapılan arama sonucu arazide bulunan 50 hayvan sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA
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