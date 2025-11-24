Kilis'te Kaybolan 19 Küçükbaş Hayvan Bulundu
Kilis'te hayvancılıkla uğraşan C.D'nin kaybolan 19 küçükbaş hayvanı, jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda bulundu ve sahibine teslim edildi.
Akıncı Köyünde hayvancılıkla uğraşan C.D, 19 küçükbaş hayvanın kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı.
Yapılan arama sonucu arazide bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel