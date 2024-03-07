Kilis'te Kaybolan 10 Küçükbaş Hayvan Bulundu
Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Sağlıcak Köyü'nde kaybolan 10 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.
Kilis'te kaybolan 10 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.
Musabeyli ilçesine Sağlıcak Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan M.A. 10 küçükbaş hayvanın arazide kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı.
Yapılan arama sonucu küçükbaş hayvanlar, arazide bulunarak sahibine teslim edildi.