Kilis'te kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Kilis'te sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Belediyesi ekipleri trafik akışını sağlamak için çalışmalara devam ederken, çocuklar kar topu oynayarak eğleniyor. Musabeyli ilçesindeki köylerde de kar yağışı etkili oldu.

Kilis'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırdı.

Cadde ve sokakların beyaza büründüğü Kilis'te, belediye ekipleri trafiğin aksamaması için yollarda çalışma yapıyor.

Kar sevinci yaşayan çocuklar ise kar topu oynayarak eğleniyor.

Öte yandan, Musabeyli ilçesine bağlı 46 köyde etkili olan kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü.

İl Özel İdaresi ve ilçe belediyesine bağlı ekipler, köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Musabeyli Kaymakamı Erdem Karanfil, AA muhabirine, ekiplerin görevlerinin başında olduğunu ve iş makineleriyle yollarda kar temizleme çalışmaları yaptığını belirtti.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
