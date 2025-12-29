Kilis'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Resul Osman Dağı ile Musabeyli ilçesine bağlı Körahmethöyüğü, Çakmak ve Bozkaya köylerini beyaza bürüdü.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Özel İdare Genel Sekreteri Murat Küçükoğlu, AA muhabirine, iş makineleriyle yollarda kar temizleme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yolların açık olduğunu ve ulaşımın sağlandığını ifade eden Küçükoğlu, tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi.