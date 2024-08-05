Kilis'te Kaçakçılık Operasyonu: 31 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Yapıldı

Kilis'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 31 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, 35 paket elektronik sigara, 3 cep telefonu, 3 bin 576 paket sigara, 61 fişek, 55 litre kaçak içki, 62 litre sahte içki, 4 sahte para, 2 tabanca ve 5 tarihi eser ele geçirildi, 31 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Öte yandan yakalama emri bulunan 14 şüpheliden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.