Kilis'te kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Kilis'te 1585 karton bandrolsüz sigaranın ele geçirildiği operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
Kilis'te 1585 karton bandrolsüz sigaranın ele geçirildiği operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde şüpheliler H.Ö. ve H.K'nin adreslerinde kaçak sigara bulunduğu belirlendi.
Adreslere düzenlenen operasyonda 1585 karton kaçak sigara ele geçirildi.
Ekiplerce 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel