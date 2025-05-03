Kilis'te Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Gözaltına Alındı

Kilis'te Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Gözaltına Alındı
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Kilis'in Elbeyli ilçesinde yapılan operasyonda, kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, kazı alanında 25 adet sikke ele geçirildi.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacurun köyü kırsalına operasyon düzenledi.

Operasyonda, kaçak kazı yapan V.G, M.C.D, Ö.D, A.D ve E.K. kullandıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.

Kazı alanında 25 adet sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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