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Kilis'te Kaçak Kazı Operasyonu: 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Kilis'te Kaçak Kazı Operasyonu: 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
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Kilis'in Gülbaba köyü Sapkanlı Mezrası'nda kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada çok sayıda kazı ekipmanı ele geçirilirken, haklarında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan yasal işlem başlatıldı.

Kilis'te kaçak kazı yapan 4 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülbaba köyü Sapkanlı Mezrası'nda kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgede yapılan kontrolde 4 şüpheli, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin yanında yapılan aramada çok sayıda kazı ekipmanı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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