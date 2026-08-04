Kilis'te Kaçak Kazı Operasyonu: 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
Kilis'in Gülbaba köyü Sapkanlı Mezrası'nda kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada çok sayıda kazı ekipmanı ele geçirilirken, haklarında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan yasal işlem başlatıldı.
Kilis'te kaçak kazı yapan 4 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülbaba köyü Sapkanlı Mezrası'nda kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bölgede yapılan kontrolde 4 şüpheli, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin yanında yapılan aramada çok sayıda kazı ekipmanı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA