Kilis'te Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Kilis'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğünce kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 10-20 Ekim arasında yapılan çalışmalarda 4 hırsızlık olayına ilişkin 1 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı S.M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.