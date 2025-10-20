Haberler

Kilis'te Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Kilis'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan S.M. adlı şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, hırsızlık olaylarının faillerinin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğünce kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 10-20 Ekim arasında yapılan çalışmalarda 4 hırsızlık olayına ilişkin 1 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı S.M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
