Kilis Belediyesi Zabıta müdürlüğü ekipleri, şehirdeki halk pazarı ve Kurban Bayramı sonrası büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerini denetleyerek vatandaşların daha güvenli, temiz ve rahat alanda alışveriş yapması için denetimlerine devam etti.

Kilis'te hayvan yetiştiricileri ve halk pazarlarına zabıta denetimi

KİLİS Kilis Belediyesi Zabıta müdürlüğü ekipleri, şehirdeki halk pazarı ve Kurban Bayramı sonrası büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerini denetleyerek vatandaşların daha güvenli, temiz ve rahat alanda alışveriş yapması için denetimlerine devam etti.

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler kent genelinde kurulan halk pazarları ve Kurban Bayramı sonrası küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricilerini denetlemeleri sürdürüyor. Denetimleri sıkılaştıran zabıta ekipleri, şehrin muhteri bölgelerinde bulunan Kurban Bayramı arifesi ve sürecinde ahır olarak kullanılan hayvan satış alanları Kurban Bayramı sonrası gerekli temizliğini yapılıp yapılmadığı kontrol edildi. Eksiklikleri olan temizliği yaptırılmayan yerlere uyarı yapıldı. Belediye yasa ve yönetmenlikler dahilinde vatandaşların huzuru, güvenliği ve sağlığı açısından çalışmalar devam ediyor.

Zabıta ekipleri, halk pazarları ve hayvan yetiştiricilerini doğayı kirletmeme uyarısında bulunarak çiftçilerle birlikte doğaya bıraktığı çöplerini topladı.