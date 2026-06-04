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Kilis'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği düzenlendi

Kilis'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği düzenlendi
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Kilis'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, kursiyerlerin yıl boyunca ürettiği ürünler sergilendi. Vali Ömer Kalaylı sergiyi gezerek bilgi aldı ve kursiyerleri tebrik etti.

Kilis'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

İslam Bey Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, bir yıl boyunca açılan kurslara katılan vatandaşların ürettikleri ürünler sergilendi.

Serginin açılışını yapan Kilis Vali Ömer Kalaylı, ürünler hakkında bilgi aldı.

Kursiyerleri tebrik eden Kalaylı, kursiyerlerin başarılarının devamını diledi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Emrah Gezeroğlu ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
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