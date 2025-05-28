Kilis'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Kilis'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
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Kilis'te düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerinde, çeşitli kurslara katılan vatandaşların ürettikleri ürünler sergilendi. Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, serginin açılışını yaparak kursiyerleri tebrik etti.

Kilis'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

İslam Bey Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte bir yıl boyunca açılan kurslara katılan vatandaşların ürettikleri ürünler sergilendi.

Serginin açılışını yapan Kilis Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, sergiyi gezerek, sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.

Kursiyerleri tebrik eden Demirbilek, kursiyerlerin başarılarının devamını diledi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Emrah Gezeroğlu ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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